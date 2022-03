Les supporters ultras du PSG ont appelé samedi la direction parisienne à la "démission", une première depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011, après la nouvelle "désillusion" subie mercredi en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3).



"Direction démission", a écrit le Collectif Ultras Paris (CUP) après cette nouvelle élimination précoce dans l'épreuve reine européenne, appelant sur Twitter les supporters à se joindre à eux pour "montrer notre mécontentement", "sans violence", lors du match de Ligue 1 contre Bordeaux, dimanche (13h00).



"Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a ici rien de personnel mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président", assène dans un communiqué le CUP, qui regroupe différents groupes ultras du PSG.



"Empilement de stars"



Le CUP fustige au passage l'absence de projet de jeu du club et la politique du directeur sportif Leonardo, avec un recrutement qualifié d'"empilement de stars peu ou pas complémentaires", à l'image du mercato de l'été dernier, qui a vu le PSG attirer Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Georginio Wijnaldum.



Les joueurs eux-même ne sont pas épargnés: le CUP dénonce leur faible investissement dans les compétitions nationales, jouées "à un rythme de sénateur", ou encore leur manque de proximité avec les supporters. "Contre Bordeaux ce dimanche nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présents de s'unir à nos actions sans violence", ajoute le CUP. "Nous resterons mobilisés tant que de véritables changement d'envergure ne seront pas mis en place."



Les supporters ultras du club avaient déjà manifesté leur colère en février, désertant leur tribune habituelle au Parc des princes pendant les 25 premières minutes de la rencontre de Ligue 1 contre Rennes (1-0). Dans une banderole, ils avaient adressé un message à Leonardo lui demandant s'il n'était pas "l'heure de dégager".



Le Paris SG, solide leader de la L1, n'a plus que le titre de champion de France à briguer dans une saison morose où le club a perdu le Trophée des champions en août, puis été éliminé tour à tour de la Coupe de France et de la Ligue des champions, l'un des pires bilans depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI en 2011.