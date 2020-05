Les Français de Bundesliga: Pléa et Thuram offensifs mais battus

Très en vue le week-end dernier, Marcus Thuram et Alassane Pléa ont récidivé samedi avec un but et une passe décisive chacun, mais Mönchengladbach s'est incliné face au Bayer Leverkusen de Moussa Diaby (3-1) qui lui chipe la 3e place de Bundesliga.

Les deux Français de Gladbach avaient démarré pied au plancher pour la reprise, samedi dernier après deux mois d'arrêt sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Pléa (1re) puis Thuram (7e) avaient rapidement dessiné les contours d'une facile victoire (3-1), synonyme de podium.

Une semaine après, l'ancien Niçois et l'ex-Guingampais ont montré en première période de l'envie mais moins d'efficacité dans le huis clos du Borussia-Park, peuplé en tribunes par des milliers d'effigies de supporters en carton.

Thuram a fait parler sa puissance et sa générosité dans l'effort, en basculant de droite à gauche au gré de ses accélérations. Mais sans jamais parvenir à inquiéter l'adversaire.

A la pointe de l'attaque, Pléa s'est aussi démené pour faire bouger la solide défense du Bayer, comme lorsqu'il est revenu gratter un ballon dans les pieds de l'adversaire (38e) avant de lancer Thuram d'une passe imprécise.

L'efficacité est revenue après une pause bienvenue pour Gladbach, auparavant dépassé dans l'engagement et la précision.

- Thuram marque encore -

Sur une action partie du gardien et contrôlée par Thuram, Pléa a lancé son compatriote d'un joli centre du gauche que l'ex-Guingampais a repris d'une demi-volée parfaite (52e).

La reprise de la Bundesliga fait du bien à l'international Espoirs de 22 ans qui, avant la suspension du championnat, restait sur une série de 12 matches sans marquer. Le fils de Lilian Thuram, sorti à la 78e minutes, cumule désormais 8 buts et 8 passes décisives pour son premier exercice en Allemagne.

Côté statistiques, "Lasso" Pléa (27 ans) compte maintenant 9 buts et 8 passes décisives dans la compétition.

Malgré la prestation des deux Français, Mönchengladbach a laissé sa place sur le podium à Leverkusen, porté notamment par un nouveau doublé de Kai Havertz.

Dans l'ombre du talentueux milieu allemand, Moussa Diaby s'est montré à son avantage en multipliant les dribbles, accélérations et frappes (67e, 75e), sans que son travail ne se concrétise au tableau d'affichage.

L'ailier de 20 ans, arrivé l'été dernier du Paris SG, monte sur la 3e place avec cinq points de retard sur le Bayern Munich de Benjamin Pavard et Kingsley Coman, hôte de Francfort en début de soirée.