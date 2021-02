Polémique en Angleterre: ces joueurs ne veulent plus poser un genou à terre avant leurs matchs (photos)

Une polémique enfle en Angleterre après la décision annoncée par les joueurs de Brentford. Ces derniers ont sorti un communiqué annonçant leur décision de renoncer au geste symbolique, lancé pour soutenir le mouvement Black Lives Matter au mois de juin.

Concrètement, les joueurs ne poseront donc plus genou à terre avant le coup d'envoi. Une décision prise alors que de nouveaux incidents racistes, visant des joueurs, ont été récemment signalés en Angleterre. "Cette décision est venue après de longues discussions en groupe. Nous mettons un genou à terre avant les matchs depuis juin, mais, comme beaucoup d'autres clubs, nous ne pensons plus que cela ait un impact. Nous croyons que nous pouvons utiliser notre temps et nos énergies pour promouvoir l'égalité raciale par d'autres moyens?", annoncent les joueurs en question.

Cela a été appliqué dès ce weekend contre Barnsley. De quoi faire réagir, tant dans la presse anglaise que sur les réseaux sociaux.