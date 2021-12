Ces joueurs néerlandais rendent un hommage émouvant à leur entraîneur malade (photo)

C'est un bien joli geste que l'on a pu voir hier lors d'un duel d'Eredivisie entre le SC Cambuur et Willem II. En effet, la formation de Cambuur s'est déplacée pour une rencontre qu'ils disputaient sans le coach habituel, Henk de Jong.

Ce dernier a en effet été forcé de se mettre sur la touche après la détection d'un kyste à la tête, certes bénin, mais qui s'avère complexe à retirer. Pour l'encourager et le soutenir, les joueurs ont porté un t-shirt "In Henk we trust", avec un I représentant la silhouette du coach, qui a soulevé le trophée de la D2 l'an dernier. Une belle initiative.