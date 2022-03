Le ballon est-il rentré ? Le Pérou s'estime volé après une phase polémique contre l'Uruguay (vidéo)

L'Equateur et l'Uruguay ont décroché leur billet pour la Coupe du monde jeudi lors de l'avant dernière journée des qualifications sud-américaines, en s'emparant des deux dernières places de la poule unique directement qualificatives.



L'Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l'Equateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar (21 novembre-18 décembre). La cinquième place offrant un barrage contre une équipe d'Asie se jouera entre le Pérou, la Colombie et le Chili.

Le Pérou s'est, de son côté, senti lésé, alors que l'on jouait les dernières minutes de la partie. Un ultime ballon aérien a en effet été capté par le portier. Mais le gardien a reculé dans son propre but et le ballon semblait avoir passé la ligne. L'arbitre a finalement validé le résultat après consultation du VAR, n'estimant pas que le ballon avait franchi cette fameuse ligne de but.