Les Red Flames battent l'Afrique du Sud et terminent cinquième de la Cyprus Cup

La Belgique a pris la 5e place de la Cyprus Cup de football féminin, mercredi à Larnaca, à Chypre.

Les Red Flames ont battu l'Afrique du Sud 2 buts à 1 (mi-temps: 1-1) en match de classement. Matlou avait ouvert la marque pour les Sud-Africaines dès la 18e minute de jeu (0-1). Les Belges égalisaient à la 33e par leur capitaine Tessa Wullaert, d'un bel envoi du gauche (1-1). Yana Daniels a offert le but de la victoire pour les Belges à la 86e (2-1).

La Corée du Nord a battu la Suisse 2 buts à 1 pour décrocher la 3e place. La finale oppose l'Italie à l'Espagne. Les filles d'Ives Serneels se préparent pour leurs prochaines rencontres de qualification pour le Mondial 2019 en France. La Belgique est pour l'heure deuxième de son groupe après trois victoires en autant de rencontres et voit se profiler deux matches capitaux pour la qualification, contre le Portugal le 6 avril et en Italie, en tête après un 12/12, quatre jours plus tard.

Seul le vainqueur du groupe sera qualifié directement alors que les quatre meilleurs seconds devront passer par les barrages.