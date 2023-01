Les retrouvailles des légendes: le premier match de Cristiano Ronaldo sera face à... Lionel Messi

Le Paris SG de Lionel Messi sera à Ryad le jeudi 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Nassr, où a récemment été transféré Cristiano Ronaldo, a indiqué le club champion de France lundi.

L'entraîneur français d'Al-Nassr, Rudi Garcia, avait confirmé dimanche la tenue de ce match en précisant qu'il n'en était pas ravi. "En tant que coach d’Al-Nassr je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç’aurait pu être mieux pensé".

Les Parisiens se rendront dans un premier temps à Doha, le 17 janvier. Le voyage sera l'opportunité d'organiser les retrouvailles, sur le terrain, de Messi et Ronaldo, rivaux historiques du football mondial depuis plus de dix ans qui comptent respectivement 7 et 5 Ballons d'Or.

La vedette portugaise vient de quitter avec fracas Manchester United pour s'engager à Al-Nassr jusqu'en 2025, où l'on estime qu'il gagnera 200 millions d'euros lors de son contrat. Son arrivée s'inscrit dans la volonté des autorités de l'Arabie saoudite d'attirer les projecteurs sur leur championnat, en vue, peut-être, de déposer une candidature conjointe avec la Grèce et l'Égypte pour organiser la Coupe du monde en 2030, alors que son voisin qatari vient d'accueillir le Mondial-2022.

Les débuts de CR7 en championnat d'Arabie saoudite avec Al-Nassr est prévue le 22 janvier contre Al-Ettifaq, a encore confié l'ancien coach de Lille, la Romla, Marseille et Lyon.