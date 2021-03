Après leur premier titre en 10 ans, les fans des Rangers se payent le Celtic avec... un avion (photos)

Les Glasgow Rangers ont été sacrés champions d'Écosse de football pour la première fois depuis 2011, à la suite du match nul à Dundee (0-0) de leur grand rival, le Celtic, qui avait gagné les neuf derniers titres à savoir depuis 2012. Les fans, eux, l'ont célébré dans le ciel.

Après leur victoire (3-0) contre Saint-Mirren samedi, il ne manquait qu'un point à l'équipe entraînée par l'ancien capitaine emblématique de Liverpool, Steven Gerrard, pour s'assurer le trophée. En concédant le nul à Dundee (8e), le Celtic Glasgow se retrouve à 20 points avec six matches à jouer et ne peut donc plus refaire son retard. Ce titre couronne une saison où les Rangers sont restés toujours invaincus. Ils ont remporté 28 de leurs 32 rencontres, dont les 16 disputées à domicile.

C'est aussi le retour au sommet du club le plus titré de l'histoire en Écosse (55e titre), neuf ans après un redressement judiciaire et une rétrogradation administrative qui l'avait précipité en quatrième division. Le club s'est ensuite reconstruit, permettant en 2018 à l'Anglais Steven Gerrard de venir y lancer sa carrière d'entraîneur. Les Rangers sont encore en course en Europa League où le Standard (phase de groupes) et l'Antwerp (seizièmes de finale) ont été battus par les hommes de Gerrard.

Alors que le Celtic était en plein match, des fans du club ont célébré ce 55ème titre, qui ne pouvait que difficilement leur échapper vu l'écart final. Pour ce faire, ils ont déployé une banderole tirée par un avion. "Vous pouvez nous voir, maintenant ? 55 titres", ont écrit les fans, alors que le Celtic avait glané les 9 derniers trophées en championnat.

Au palmarès, les Rangers comptent un petit avantage, avec 55 sacres contre 51 au rival de toujours du Celtic Glasgow.