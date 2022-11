Les supporters privés d'alcool autour des stades à deux jours du Mondial

Les autorités du Qatar et la Fifa sont revenues sur leur décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial-2022, a annoncé l'instance dirigeante du football dans un communiqué vendredi, à deux jours du coup d'envoi.

"A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa", il a été décidé de "supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades" et de "concentrer la vente de boissons alcoolisées" dans les fan zones et les établissements autorisés, précise ce communiqué, sans donner les raisons d'une telle décision.

Ce revirement jette une ombre sur les précédents engagements de l'émirat musulman conservateur pour accueillir ce Mondial.

"Certains supporters aiment avoir une bière au match, d'autres non. Mais la vraie question c'est que cette volte-face de dernière minute illustre un problème plus large: l'absence totale de communication et de transparence du comité d'organisation envers les supporters", a dénoncé la FSA, l'association des supporters anglais (FSA) dont des milliers sont attendus lundi pour leur premier match contre l'Iran.

Régulièrement interrogées sur l'accueil des spectateurs LGBTQ+ dans un pays où l'homosexualité est criminalisée, les autorités ont notamment répété que "tout le monde serait le bienvenu sans discrimination".

Il s'agit aussi d'un sujet sensible car le fabricant de bière Budweiser est un sponsor majeur du tournoi depuis trois décennies.

- "comme n'importe quelle autre Coupe du monde" -

Dans leur communiqué, les organisateurs de la Coupe du monde de foot remercient le groupe AB InBev, dont Budweiser fait partie, pour sa "compréhension" et précisent que la marque conserve la possibilité de vendre des bières sans alcool autour de et dans l'enceinte des stades.

Les organisateurs ont longtemps maintenu le flou concernant la vente d'alcool pendant le Mondial, strictement encadrée en temps normal, donnant lieu à beaucoup de spéculations.

Il avait été confirmé début septembre que des stands de bière ouvriraient autour des stades à partir de trois heures et jusqu'à 30 minutes avant le début des matches. Ils devaient rouvrir ensuite pendant une heure après le coup de sifflet final. Seules des bières sans alcool devaient être disponibles dans les stades.

"Je pense qu'il y a une idée fausse concernant la vente d'alcool dans les stades. Nous opérons comme n'importe quelle autre Coupe du monde", s'était engagé le PDG du Mondial Nasser Al-Khater lors d'une conférence de presse le 8 septembre.

Vendredi matin, des tentes aux couleurs rouge et blanc de Budweiser étaient toujours visibles autour des stades international Khalifa, Ahmed Ben Ali et Lusail, où l'AFP s'est rendue.

- De l'alcool dans les espaces VIP -

Une source proche de l'organisation a indiqué à l'AFP que, "depuis quatre jours", ces tentes ont été éloignées de l'entrée des supporters car jugées "trop visibles". "C'est un ordre qui vient d'en haut", a ajouté cette source.

Les espaces VIP des stades proposent des forfaits incluant "bières, champagne, vins et spiritueux".

Dans la principale fan zone de la Fifa, acheter de l'alcool est possible à partir de 18h30 locales. Dans les autres fan zones privées, les règles varient.

Au Qatar, consommer de l'alcool est légal pour les non musulmans de plus de 21 ans mais strictement encadré.

Il est interdit d'en apporter dans ses bagages, même acheté en "duty free". Les résidents peuvent s'en procurer dans un magasin dédié qui n'est pas ouvert aux touristes. Les visiteurs peuvent boire dans la plupart des hôtels internationaux, où une bière ou un verre de vin peuvent coûter une dizaine d'euros et un cocktail plus de 15 euros.

Les règles concernant la consommation d'alcool dans les stades de foot varient d'un pays à l'autre. Pendant la Coupe du monde 2014, le Brésil avait levé l'interdiction d'en consommer dans ses enceintes, à la demande de la Fifa.