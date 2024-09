LFP: Vincent Labrune, capitaine de tempêtes

Réélu à la tête de la Ligue de football professionnel dans un climat délétère et en plein fiasco des droits TV de la Ligue 1, l'électrique Vincent Labrune, présenté comme un infatigable négociateur, a désormais quatre ans pour réformer, pacifier et relancer le football français.

L'ouragan passé, Labrune s'est targué de pouvoir valoriser les droits TV du foot français à un milliard d'euros par saison, se lançant corps et âme dans la quête de cette somme folle, suivi par tous les présidents de Ligue 1, totalement séduits par ses idées, son bagout et probablement l'appât de recettes jamais envisagées.

Un crash industriel qu'il a évité de justesse en sortant Amazon Prime de son chapeau comme nouveau diffuseur et en concluant un accord très controversé avec CVC, un fonds d'investissement luxembourgeois, qui a apporté 1,5 milliard d'euros au football français, dont les finances avaient également été saignées par les conséquences du Covid-19, contre environ 13% de ses recettes commerciales à vie.

Las, Labrune ne sera jamais parvenu à faire revenir dans le jeu des négociations Canal+, qui s'estimait floué, et a dû arracher au bout d'interminables et improbables tractations un accord avec DAZN, une plateforme britannique de streaming sportif, et le groupe qatarien beIN Sports, à 500 millions d'euros annuels, très loin du milliard escompté.

Très loin également du montant du précédent cycle des droits TV durant lequel les clubs français, qui pour certains tirent l'essentiel de leurs revenus de ces droits, se partageaient 624 millions d'euros par saison.

S'il savait que son premier mandat se déroulerait par "gros temps", Labrune, qui use parfois de métaphores maritimes, sait aussi que le second qui ne connaîtra probablement pas d'accalmie.