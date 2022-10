Ligue 1: à Lille, Monaco va éprouver sa solidité loin de ses bases

"Il faut y aller avec le couteau entre les dents": le néo-international Youssouf Fofana sait que Monaco, en déplacement à Lille dimanche (20H45), devra une nouvelle fois rattraper, dans le Nord, ses errances à domicile.

Dimanche dernier contre Clermont (1-1), Monaco a joué pour la quatrième fois en six rencontres au Stade Louis-II cette saison en infériorité numérique. Après Fofana dès la 15e minute contre Rennes (1-1), Vanderson contre Lens (1-4), Maripan avant la mi-temps contre Troyes (2-4), Camara a donc été exclu dès la 17e minute.

Forcément, les résultats s'en ressentent. Monaco n'a cumulé que 8 points à domicile (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites), à l'image d'une équipe de bas de tableau. "J'espère que ces cartons rouges et ces résultats, c'est fini, souffle l'entraîneur Philippe Clement. Nos supporteurs méritent de nous voir gagner plus souvent, comme on l'a fait à l'extérieur. Je voudrais qu'on leur offre des grands matches à domicile."

Après chaque contre-performance chez eux, ses hommes se vient dans l'obligation de l'emporter loin de leurs bases pour compenser le déficit de points. Pour l'instant, ils y sont parvenus. Si l'on excepte le très bon nul au Parc des Princes (1-1, le 28 août), Monaco a systématiquement gagné à l'extérieur. A l'arraché à Strasbourg (2-1), puis à Nice (1-0), Reims (3-0) et Montpellier (2-0). Avec à chaque fois des matches de mieux en mieux maîtrisés et aucun but encaissé.

- "Ramener un +clean sheet+" -

Clement, lui, ne dissocie pas les performances en championnat et au niveau européen. Or, la gifle reçue à Tranzon (4-0) il y a une dizaine de jours en Ligue Europa n'a pas encore cicatrisé. Il ne veut plus voir une équipe lâcher comme elle l'a fait en deuxième période. Il sait aussi que les performances d'Alexander Nübel, fautif en Turquie, seront une nouvelle fois disséquées.

"Il n'y a vraiment pas de différence dans la façon d'aborder les matches à domicile et à l'extérieur, insiste l'entraîneur belge. En tout cas, nous allons à Lille pour gagner, marquer des buts et tenter de ramener un +clean sheet+."

"On a surtout eu beaucoup de malchance à la maison, avec ces expulsions en début de match, reprend le latéral gauche Caio Henrique. On analyse tout pour changer cette dynamique. Bien sûr, il faut toujours récupérer ces points perdus à l'extérieur. Mais à Lille, on n'aura pas plus la pression qu'à domicile. Elle est systématique."

Cette fois cependant, l'opposition sera plus forte. Malgré les absences de leurs tauliers José Fonte et Benjamin André, suspendus, les Nordistes (19 points) voudront poursuivre leur belle dynamique actuelle pour dépasser Monaco (21 points) au classement.

- "Unie, agressive, concentrée" -

"Un gros match nous attend, prédit Youssouf Fofana. Ce sera assez ouvert. Ils veulent revenir en haut de tableau. On veut y rester. C'est un bonne équipe, qui joue pour gagner. Il faut y aller avec le couteau entre les dents."

Les Monégasques pourront, pour cela, compter sur 500 supporteurs, dont le soutien "décuple la motivation, donne de la confiance et une vraie énergie supplémentaire aux joueurs pour se surpasser", souligne Clement.

Forts d'une semaine sans coupe d'Europe, les Monégasques en ont profité pour se régénérer et finement préparer ce déplacement. "Physiquement, on sera mieux", assène Fofana. "Comme on a besoin de gagner des points, on doit rentrer dans le match avec cet état d'esprit d'aller chercher la victoire, poursuit Caio Henrique. Il faudra une équipe unie, agressive, concentrée."

Clement, qui loue le niveau de son adversaire et s'attend à une "rencontre spectaculaire", prévient toutefois: "S'il faudra bien entendu débuter pour marquer et ne pas prendre de but, il ne faut pas attaquer comme des fous vers le but adversaire pour commencer. Si tu fait ça à Lille, tu es mort."