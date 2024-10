Ligue 1: accroché à Nice 1-1, Paris abandonne la tête à Monaco

Fébrile en première période, meilleur en seconde, le Paris SG a obtenu un match nul 1-1 à Nice dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1, mais a abandonné à Monaco la tête du championnat.

A la veille de la trêve internationale, le champion de France en titre, 17 points, est deuxième derrière Monaco et ses 19 points, et devance l'OM et Reims, 14 points chacun.