Ligue 1: Auteur d'un doublé face à Toulouse, Greenwood remet l'OM dans la course

Au Stadium de Toulouse, lors de la 3e journée de Ligue 1, les Marseillais ont appuyé sur l'accélérateur au quart d'heure de jeu et ont aussitôt plié le match, ce qui leur permet de se replacer aux avant-postes du championnat.

Une minute plus tard, l'Anglais a profité d'un nouveau décalage de Luis Henrique, consécutif à une interception et une talonnade de Wahi, pour s'offrir un doublé, d'un tir entre les jambes de Guillaume Restes, cette fois depuis le côté droit de la surface de réparation.

A la 90e minute, l'attaquant gabonais Shavy Babicka a sauvé l'honneur pour le Téfécé. Sur une passe en profondeur du champion du monde Djibril Sidibé, le Toulousain a devancé la sortie de Rulli et logé le ballon dans le but vide.

Après une percée de Greenwood et un relais d'Amine Harit, Luis Henrique, déjà auteur de deux passes décisives, a offert le 3e but à l'OM sur un tir dévié par le jeune défenseur anglais Cresswell (53e), déjà auteur de deux relances hasardeuses sur les deux premiers buts.

Les Marseillais ont eu l'occasion d'alourdir le score mais le gardien de l'équipe de France olympique a détourné des frappes d'Elye Wahi (31e) et de Mason Greenwood en fin de première mi-temps.

A part sur une incursion de Yann Gboho (4e), le gardien argentin n'avait pas été inquiété.

Son défenseur international argentin Balerdi blessé, Roberto de Zerbi a aligné samedi soir une charnière inédite et efficace composée de Lilian Brassier et du Canadien Derek Cornelius. L'attaquant Neal Maupay, recruté cette semaine par l'OM à Everton, a joué les 15 dernières minutes de la rencontre.

Victorieux à Brest (5-1) en ouverture du championnat puis accroché un match nul (2-2) au Vélodrome contre Reims, Roberto De Zerbi et ses joueurs tenaient à ne pas se laisser distancer dans la course au titre et à la C1.

Privé de Coupe d'Europe après une piètre 8e place la saison dernière, l'OM se concentrera sur la Ligue 1. Après les deux semaines de trêve internationale, les Marseillais accueilleront l'OGC Nice le 15 septembre.

Avec seulement deux points en trois matches, Toulouse aura l'occasion de se relancer contre Le Havre, à domicile, lors de la 4e journée.