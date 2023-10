Ligue 1: avant d'affronter Lorient, Lyon navigue à vue

Après la cession du club américain OL Reign qui reste toujours à finaliser pour fin 2023, il a désormais le projet de vendre la totalité de l'Arena (12.000 à 16.000 places), bâtie face au Groupama stadium, qui sera inaugurée fin novembre.

L'objectif est d'en tirer un bénéfice estimé à 50 millions d'euros et destiné à organiser des académies de football en Floride, Afrique et au Brésil au bénéfice d'Eagle Football, la structure multiclubs qu'il dirige. Et non au profit de l'Olympique lyonnais.

Le président de l'Asvel, Tony Parker, dont le club doit y disputer la majorité de ses matches d'Euroligue, s'est déclaré candidat au rachat de cette structure financée par OL Groupe avec ses fonds propres et par l'emprunt à hauteur de 141 millions d'euros.