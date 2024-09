Ligue 1: Bradley Barcola esquisse l'après-Mbappé au PSG

On ne dira pas qu'il fait oublier le meilleur buteur de l'histoire du club, mais pendant que celui-ci rate son début de saison au Real Madrid avec un maigre but en Supercoupe, Barcola illumine l'avant-garde parisienne.

Bradley Barcola a marqué son quatrième but en trois matches dimanche à Lille, contribuant à la victoire du Paris SG (3-1), un début de saison qui esquisse une solution au départ de Kylian Mbappé cet été.

Dimanche, il a encore fait parler sa vista, et au meilleur des moments. Lille, solide jusque-là, venait d'encaisser un premier but sur un pénalty de Vitinha (33). Trois minutes plus tard, Bradley Barcola, lancé depuis le milieu de terrain par Lucas Beraldo, a réalisé un une-deux avec Marco Asensio, installé en faux numéro 9.

La remise parfaite de l'Espagnol lui a permis d'être en position de un contre un face à Lucas Chevalier sur le côté gauche de la surface, et le jeune numéro 29 (qui aura 22 ans lundi) a tranquillement enroulé du pied droit pour trouver le petit filet opposé.

Il ne s'est pas découragé après une situation similaire où le portier français avait gagné le duel (25), et après avoir échoué à cadrer sa reprise d'un centre de Dembélé.