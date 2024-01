Ligue 1: Brest troisième surprise, Lille lorgne le podium, Lyon rechute

Brest, en venant à bout de Montpellier (2-0) dimanche, s'est hissé à la 3e place de la Ligue 1 derrière le PSG et Nice, mais devant Monaco, menacé également par Lille (5e), vainqueur tranquille de Lorient (3-0), lors de la 18e journée du championnat.

Dans les autres rencontres de l'après-midi et avant le dernier match de la journée (Lens-PSG, 20h45), Lyon, balayé au Havre (3-1) et barragiste, flirte à nouveau avec la zone rouge, contrairement à Toulouse qui s'est donné de l'air au classement en s'imposant à Metz (1-0) à et Clermont qui a profité de sa supériorité numérique à Nantes (2-1), pour laisser à Lorient la place de lanterne rouge de Ligue 1.