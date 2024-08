Ligue 1: De Zerbi fait les présentations

"J'ai voulu faire l'entraînement ici parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et j'ai voulu qu'ils connaissent ce stade et ce terrain. Ca doit être notre stade, pas seulement le dimanche. Ca doit devenir notre maison", a expliqué De Zerbi en conférence de presse.

L'émotion devrait bien être au rendez-vous dimanche car l'arrivée de De Zerbi à l'OM a recréé de l'enthousiasme à Marseille, où les supporters avaient fini la saison dernière écoeurés par une navrante 8e place et par les échecs successifs de Marcelino, Gennaro Gattuso et, à un degré moindre, Jean-Louis Gasset.

- "Partir fort" -

Dans une Ligue 1 en manque de stars et en danger de déclassement, l'OM de De Zerbi est de fait une vraie curiosité et c'est une réussite du duo Pablo Longoria/Mehdi Benatia que d'avoir convaincu l'ancien coach de Brighton, qui était attendu sur des bancs plus prestigieux.

Après avoir séduit à Brest, qui lui a aimablement laissé beaucoup d'espaces, l'OM de l'Italien va désormais devoir confirmer dimanche contre Reims, dans une configuration tactique probablement plus fermée.

"Face aux équipes regroupées, il faut avant tout éviter les contre-attaques. Il faut jouer avec sécurité et ne pas prendre trop de risques. On devra faire tourner la balle proprement, rapidement et avec précision. Puis se reposer sur la qualité de nos joueurs offensifs dans les 20 derniers mètres", a explique De Zerbi.

L'entraîneur de l'OM veut en tous cas s'installer tout de suite en haut de classement et a parlé de "prendre six points" lors des deux matches à venir avant la trêve internationale.

"On a très bien commencé mais on doit aller un peu au-delà de cette victoire. Le début de saison est très important pour lancer la suite et je veux partir fort très vite. Je ne veux pas savoir si on a changé beaucoup de joueurs ou pas. On a des joueurs forts et on est déjà capables de contrôler le jeu et d'imposer notre football", a-t-il assuré.