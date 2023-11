Ligue 1: duel de prétendants PSG-Monaco, Marseille n'a plus d'excuse

Comme son club de Marseille, seulement 10ème avec 13 points (avec un match en retard), Pierre-Emerick Aubameyang, tête de pont du mercato d'été censée faire oublier Alexis Sanchez, n'a plus d'excuses.

Ces dernières semaines, les Marseillais et leur vedette, qui n'a marqué qu'un seul petit but en Ligue 1 et donné trois passes décisives, pouvaient arguer de l'arrivée à digérer de Gennaro Gattuso sur le banc et d'un calendrier compliqué (déplacements au Parc des Princes, à Monaco, à Nice, réception de Lillois en forme) pour expliquer leur descente dans le ventre mou du classement. Et peut-être plus grave, leur absence d'allant et de promesses dans le jeu.

Ces arguments n'auront pas de poids en cas de nouveau faux-pas à Strasbourg, un déplacement qui représente l'opportunité idéale de repartir de l'avant, comme contre Le Havre (3-0), dernière victoire de l'OM. Aubameyang avait marqué. C'était le 8 octobre... il y a une éternité pour les supporters marseillais.