Ligue 1: en attendant Grosso, Lyon joue gros contre Le Havre

"On est en transition": avant l'arrivée lundi du nouvel entraîneur Fabio Grosso, Lyon avec un trio de coaches intérimaires a préparé en urgence la réception du Havre, dimanche (20H45), avec pour mission de ne plus être dernier de Ligue 1 après cette 5e journée.

Le départ de Blanc a laissé place à quelques jours de tractations pour trouver son remplaçant. Avant de s'entendre sur un contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Italien Fabio Grosso, qui a joué à l'OL entre 2007 et 2009, le président-propriétaire américain John Textor a fait du porte-à-porte pour tenter de séduire divers techniciens, essuyant des refus (Graham Potter, Oliver Glasner, Christophe Galtier) ou se heurtant à des réticences internes et externes (Gennaro Gattuso).

Le premier, ex-défenseur (1998-2003, 43 ans) est en charge des U19 et le second (52 ans), légende du club (1999-2003) dont il a contribué à l'ascension vers les premiers titres de champion (2002, 2003), occupait dernièrement une fonction assez vague, surtout depuis l'éviction de Jean-Michel Aulas le 5 mai, de conseiller football pour OL Groupe.

"On vit ce match un peu comme un match de Coupe, pour nous le staff. On ne voit pas plus loin que dimanche 23H00. On est focalisé au jour le jour", a expliqué Vulliez en conférence de presse.

"Quand on m'a sollicité, j'ai tout de suite pris Jérémie et Sonny, qui se connaissent bien, pour que nous soyons complémentaires et compatibles en termes de compétences, d'expertise mais aussi de valeurs et de vision. Il y a aussi Rémy Vercoutre pour les gardiens. Nous sommes des Lyonnais de coeur", a-t-il également souligné.

Mis en cause sur la pelouse par les supporters lors d'une séquence lunaire après la défaite contre le PSG, les joueurs "se sentent aussi responsables de la situation", a assuré Vulliez, dont l'avenir à Lyon est incertain mais pour qui, l'important, ce sont les trois points avant de donner les clés à Grosso.