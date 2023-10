Ligue 1: enfin efficace, Lens bat largement Nantes (4-0)

Jusqu'à présent, les joueurs de Franck Haise n'étaient pas parvenus à l'emporter par plus d'un but d'écart cette saison.

Enfin, les Sang et or ont livré une partition offensive emballante, le tout sans concéder de buts !

"On doit marquer plus de buts, surtout au vu des occasions qu'on se crée. C'est une évidence. Pour les joueurs offensifs, mais pour beaucoup de joueurs. Il faut être plus chirurgical, déterminé, engagé, précis... Ils le savent tous et dans cette équipe, tout le monde doit être capable de marquer, comme c'était le cas la saison dernière."

Ses deux souhaits ont été exaucés: non seulement ses joueurs ont réussi un match qui servira sans doute de référence dans le secteur offensif, mais en plus c'est un défenseur, Facundo Medina, qui a inscrit le deuxième but (58e), mettant un terme au suspense.

- Dépassement de fonction -