Ligue 1: freiné par Rennes, Lens toujours au ralenti

Les clubs bretons ne réussissent décidément pas aux Sang et or, qui ne sont que treizièmes au classement, à égalité de points (1) avec Le Havre, tandis que Rennes profite de son carton du week-end dernier contre Metz (5-1) pour être troisième.

Poussé par leur bouillant public, les joueurs de Franck Haise ont alors largement dominé les vingt premières minutes, gagnant nombre de duels. Mais ils ont ensuite baissé le pied et le match est tombé dans un faux rythme.

Dans cette torpeur nouvelle, le milieu de terrain Andy Diouf, arrivé cet été dans l'Artois après être notamment passé par Rennes, a brillé dans l'entrejeu. A la mi-temps, il affichait d'ailleurs des statistiques remarquables: 100% de duels gagnés (6/6), sept ballons récupérés, et 100% de tacles réussis (3/3).

Mais comme à Brest une semaine plus tôt, Lens a manqué de vigilance et s'est fait surprendre par un éclair de ses deux anciens: Arnaud Kalimuendo et Benjamin Bourigeaud.

Le premier a récupéré le ballon dans les pieds de Salis Abdul Samed, qui l'a ensuite fauché dans la surface lensoise, avant que le second transforme avec beaucoup de calme le pénalty (53e).

Malgré la pression assourdissante du stade, le capitaine breton a été très serein contre le club qui l'a formé, le public qui l'a applaudi à l'échauffement.

Lens s'est révolté à l'heure de jeu et a obtenu plusieurs occasions franches, la plupart conclues par l'inévitable Diouf. Mais le jeune milieu de terrain (20 ans) a manqué de précision (65e à deux reprises) puis une de ses tentatives a heurté la barre transversale (72e).

Les Sang et or ont même failli se faire punir une deuxième fois, mais leur nouveau capitaine Brice Samba a été auteur de deux parades salvatrices, donnant à ce match nul un caractère plus juste.