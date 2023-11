Ligue 1: Grosso écarté, Lyon à la dérive

A peine plus de deux mois après le limogeage de Laurent Blanc, l'Olympique lyonnais, dernier de Ligue 1, se sépare de son successeur Fabio Grosso, lui-même remplacé "provisoirement" par le directeur du centre de formation Pierre Sage, dans un club plus que jamais à la dérive.

Et un autre arrive. Un nouvel entraîneur, le sixième depuis 2019 et le départ de Bruno Genesio -sans compter les intérims de Vulliez et Sage- devrait ensuite être nommé dans les prochains jours par David Friio, dont on attend la nomination officielle en tant que directeur sportif.

Arrivé le 16 septembre à la place de Laurent Blanc, Grosso (46 ans), qui n'avait signé que jusqu'à la fin de la saison avec une année en option, n'a dirigé que sept matches à Lyon, pour une seule victoire acquise contre Rennes (1-0). Match que les Bretons ont joué à dix contre onze durant 85 minutes.

Le technicien italien laisse son équipe à la dernière place de la Ligue 1, à la lutte pour le maintien, très loin des objectifs européens d'un club demi-finaliste de la Ligue des champions 2020.