Elle a augmenté de 100 millions d'euros en un an: la masse salariale du PSG va atteindre un nouveau record

Nos confrères du journal l'Equipe rapportent que la masse salariale du PSG devrait atteindre un niveau historique cette saison. Les prévisions du club parisien tablent sur un montant de 585 millions d'euros (en incluant les , mais selon nos confrères français ce montant pourrait atteindre 629 millions d'euros.

Avec le recrutement des joueurs stars (et donc très coûteuse au niveau de leur salaire) comme Sergio Ramos, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, entre autre, la masse salariale des joueurs du club de Ligue 1 a sacrément gonflé en un an. La saison passée, elle s'élevait à 503 millions d'euros, un chiffre déjà colossal.

Sachant que la masse salariale totale de la Ligue 1 est estimée à 1,73 milliard d'euros, le PSG représenterait à lui seul 37% des rémunérations des 20 clubs du championnat. Malgré des pertes à venir estimées à environ 200 millions d'euros, Paris ne risque rien auprès de la DNCG (le gendarme financier du foot français), sachant que ses actionnaires peuvent largement renflouer les caisses.

Sur le plan européen non plus, le PSG n'aurait pas trop à s'inquiéter. La pandémie de Covid-19 et son impact économique ont conduit l'UEFA a alléger sérieusement les règles du fair-play financier.