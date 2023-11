Ligue 1: le Paris SG de Mbappé monte sur la première marche, Monaco ralentit

Sonné par sa défaite à l'AC Milan (2-1), mardi en Ligue des champions, le champion de France s'est repris grâce notamment au capitaine des Bleus, qui était passé à côté de son match à San Siro.

Avec désormais 177 buts en Ligue 1, Mbappé est tout près du Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire. Classés neuvièmes ex æquo, l'ancien Suédois de Marseille Gunnar Andersson et Carlos Bianchi, qui a joué... à Reims et au PSG, ont marqué 179 fois en championnat de France.

L'entraîneur du PSG Luis Enrique a pourtant piqué l'orgueil de son triple buteur en disant qu'il n'était "pas très content de Kylian aujourd'hui" au micro de Prime Video: "Sur les buts, je n'ai rien à dire, mais je pense qu'il peut davantage aider l'équipe".