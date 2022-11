Ligue 1: le Paris SG déroule, Marseille déboule

Le Paris Saint-Germain a parfaitement assuré son dernier match avant la trêve en écrasant Auxerre (5-0) sans casse pour ses mondialistes, dimanche lors d'une 15e journée de Ligue 1 où Marseille s'est imposé à Monaco à l'ultime seconde (3-2).

L'OM a arraché la victoire d'une tête de Sead Kolosinac sur un coup franc de Dimitri Payet, pour terminer en beauté avant la trêve pour le Mondial (20 novembre-18 décembre).

Avec cette victoire, Marseille (4e) reste à une longueur du podium et de Rennes (3e), qui avait battu Toulouse la veille (2-1).

A six minutes de la fin, l'OM était pourtant mené 2-1 à Louis II. Jordan Veretout avait égalisé (83e), fêtant d'un premier but olympien sa sélection pour la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Malheureusement pour lui le Marocain de Marseille Amine Harit ne verra probablement pas la Coupe du monde, il est sorti sur une civière à l'heure de jeu, visiblement gravement touché à un genou après un choc avec Axel Disasi (58e).

Dans ce dernier match de L1 avant la pause Coupe du monde, l'OM avait ouvert le score d'un splendide coup franc direct d'Alexis Sanchez (35e), avant que l'ASM ne passe devant grâce à un penalty de Wissam Ben Yedder (45e), non retenu avec les Bleus, et un but de Kevin Volland (72e), non sélectionné avec l'Allemagne.

Marseille reste tout de même à six longueurs de Lens (2e).

Le PSG lui est loin devant, 11 points devant l'OM, après sa promenade contre l'AJA, avec un but de Kylian Mbappé, la présence de Neymar et Lionel Messi également titulaires et un petit quart d'heure final pour Presnel Kimpembe, de retour de blessure.

- Kimpembe: "Je me sens bien" -

"Je me sens bien, sinon je n'aurais pas pu faire quelques minutes sur le terrain", a expliqué sur Prime Video le défenseur de l'équipe de France, touché à un tendon d'Achille.

Dans les matches de 15h00, le Losc a battu Angers (1-0) grâce à un but de Tiago Djalo, pour se rapprocher des places européennes.

Lille est toujours 7e, mais revient à deux longueurs de Lorient (5e), tenu en échec à Strasbourg (1-1), et double Monaco (5e).

Dans la lutte pour le maintien, la bonne opération est pour Brest, vainqueur de Troyes (2-1).

Les Bretons (16e) sortent la tête des quatre dernières places grâce à deux buts sur penalties de Romain Del Castillo et Steve Mounié. Le Béninois a retiré après le premier essai, infructueux, d'Islam Slimani, car deux Troyens étaient entrés dans la surface.

Ajaccio a longtemps cru quitter aussi la zone de relégation, en menant 2-0 à Nantes (15e), mais les "Canaris" ont égalisé dans les vingt dernières minutes (2-2) pour s'éviter de passer la trêve parmi les relégables.

Montpellier (14e), qui n'a plus gagné depuis le 17 septembre, continue de s'enfoncer en étant tenu en échec à domicile par Reims, mais au moins les Héraultais ont-ils évité le pire en égalisant à la dernière minute par Sacha Delaye, peu après l'ouverture du score de Marshall Munetsi (86e).

eba/fbx/hpa/bde