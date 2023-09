Ligue 1: le Paris SG neutralisé par Clermont avant de défier Newcastle

Le Paris SG a été neutralisé par une vaillante équipe de Clermont (0-0) samedi au stade Gabriel-Montpied, échouant à prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 et à gonfler les voiles avant de défier Newcastle mercredi en Ligue des champions.

Rentré en seconde mi-temps, Gonçalo Ramos a lui manqué l'immanquable à deux mètres du but, en voulant jouer avec le gardien Mory Diaw (82e).

Le même Diaw a aussi privé Dembélé d'un premier but sous les couleurs parisiennes. Habitué à un certain déchet à la finition, l'ancien Barcelonais s'est montré plutôt adroit devant le but samedi, mais il est tombé contre un très bon portier. Celui-ci s'est bien couché sur sa gauche (19e) avant de stopper une reprise à bout portant, parmi d'autres tentatives.

Quant à Kolo Muani, qui avait débloqué son compteur contre Marseille, il a manqué d'imagination. Ses remontées de balle ont systématiquement été bloquées par le milieu clermontois, et il a manqué de spontanéité dans la surface. L'ancien de Francfort en a d'ailleurs été passablement agacé.

Bradley Barcola, titularisé à nouveau pour la seconde fois d'affilée, a été inoffensif, bien que pugnace en venant récupérer très bas certains ballons dangereux.

En panne d'efficacité devant, Paris s'est aussi fait peur à plusieurs reprises derrière. Il est vrai que les Clermontois n'ont pas joué comme une lanterne rouge: en jambes, bien organisée et joueuse, l'équipe coachée par Pascal Gastien a cependant pêché à la finition comme souvent en ce début de saison.

D'entrée de deuxième mi-temps, Donnarumma a sauvé les siens par une double parade stupéfiante, puis par un autre arrêt face à Konaté quelques minutes plus tard.

Clermont était aussi proche d'obtenir un pénalty à deux reprises, d'abord sur un tacle en retard de Hakimi (27e), puis sur un cafouillage dans la surface (69e).

Alors que les Parisiens s'étaient inclinés 3-2 la saison dernière au Parc lors de la dernière journée, ils ont encore buté sur les Auvergnats, dont les supporters n'ont pas manqué de scander "Ici c'est Clermont" en fin de rencontre.

Sur le bord du terrain, Luis Enrique a plusieurs fois trépigné en voyant ses joueurs en difficulté. En Ligue 1, son PSG n'est toujours pas souverain.