Ligue 1: le PSG reprend ses bonnes habitudes contre Rennes avant Arsenal

L'équipe entraînée par Luis Enrique met la pression en tête du classement sur Monaco et Marseille (16 points contre 13), qui feront face ce weekend respectivement à Montpellier samedi (21h00) et Strasbourg dimanche (20h45).

Paris a été dynamique au milieu, incisif dans l'animation offensive. Et ce malgré les ratés qui ont d'abord plombé le bilan parisien, comme cette improbable reprise à bout portant sur la barre d'Achraf Hakimi, malgré le centre offrande de Bradley Barcola.

Le PSG ne pouvait pas rester sur les deux matches très moyens contre Gérone (victoire à l'arraché 1-0) et à Reims (égalisation au forceps pour le 1-1), avant l'un de ses déplacements les plus compliqués de la saison à Londres contre Arsenal.

Ousmane Dembélé, efficace depuis le début de la saison (quatre buts), a croqué deux frappes et oublié de faire la passe à ses coéquipiers démarqués.

En revanche, c'est lui qui a parfaitement décalé Bradley Barcola qui a trouvé le petit filet, après avoir aidé Joao Neves à récupérer le ballon sur la ligne médiane dans les pieds de l'imprudent Christopher Wooh (1-0, 30).

- Insuffisances -

Barcola, auteur d'un doublé sur un centre parfait de Hakimi (3-0, 68), a aussi été à l'origine du second but (58) en enroulant une frappe sur le poteau, avant la tête plongeante victorieuse de Lee Kang-in, préféré à Randal Kolo Muani à la pointe de l'attaque en l'absence de Gonçalo Ramos et Marco Asensio.