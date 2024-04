Ligue 1: le PSG sans répit après l'exploit à Barcelone

Par conséquent, il n'est pas à exclure que cet adepte du turn-over aligne une équipe bis dimanche, pour faire souffler ses cadres après l'exploit de Barcelone.

En effet les Parisiens se concentrent désormais sur la Ligue des champions, la compétition qui continue d'échapper au club mais dont le tableau cette année s'est ouvert vers la finale.

En vue du match aller de la demi-finale à Dortmund le 1er mai, Luis Enrique doit gérer trois rencontres de L1, avec, outre Lyon dimanche et Lorient mercredi, Le Havre samedi prochain.

Les joueurs au temps de jeu réduit, tels Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele ou encore Manuel Ugarte (suspendu en vue du match contre Lyon), auront donc l'occasion de se montrer.

L'entraîneur espagnol leur a d'ailleurs mis la pression: "Pour être candidat à tous les titres, il faut un effectif très large, de 23 joueurs. Qui sera important sur le mois qui reste? Il faut qu'ils soient tous prêts quand on aura besoin d'eux".

En revanche, à la satisfaction du PSG, la Ligue de football professionnel (LFP) a reporté le match contre Nice, initialement situé entre les deux manches de Ligue des champions, au mercredi 15 mai.

Le rythme infernal de la fin de saison est plutôt un avantage pour continuer de motiver tout l'effectif, aime à répéter Luis Enrique.

Il confie: "On entre dans le dernier mois et demi de compétition, et on est en train de remplir nos objectifs, donc on travaille avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme".