Ligue 1: à Lens, Elye Wahi attendu comme le messie

Recrue la plus chère de l'histoire du Racing club de Lens, Elye Wahi est très attendu par les Sang et or dès samedi contre le Paris Saint-Germain (21h00) car il est le buteur qui doit résoudre les maux du club en attaque.

"Il va venir avec nous à Paris, et pas pour visiter la capitale." Cette phrase lâchée dans un sourire par Franck Haise, coutumier des bons mots, en dit long sur les attentes de l'entraîneur lensois concernant son nouveau joyau.