Ligue 1: Lens rate le coche, Monaco s'accroche

Lens s'est fait rejoindre en toute fin de match à Nîmes (1-1) dimanche lors de la 5e journée de L1, manquant l'occasion de monter sur le podium dont s'est rapproché l'AS Monaco de Wissam Ben Yedder, pourtant réduit à neuf contre Strasbourg (3-2).

Après trois succès de rang, Montpellier a évité le pire chez le mal-classé Dijon (2-2), avec une égalisation de Téji Savanier dans les derniers instants sur penalty. Les Héraultais sont troisièmes, derrière Lille et le leader Rennes.

Plus tôt dans l'après-midi, Nice est reparti bredouille et avec "beaucoup de regrets",selon Vieira, de Bordeaux (0-0), où les Aiglons ont heurté trois fois les montants de Benoît Costil.

La déception des Niçois est à la hauteur de celle du promu lensois, tout proche d'une quatrième victoire consécutive mais dont la série vertueuse s'est brisée sur un but tardif de Zinedine Ferhat (87e).

Les Sang et or n'ont pas réussi à tenir l'ouverture du score assez précoce de leur recrue estivale Ignatius Ganago, auteur de son quatrième but depuis le début du championnat.

L'avant-centre camerounais de 21 ans, épanoui depuis son arrivée en provenance de Nice, a repris avec opportunisme un centre de Gaël Kakuta (34e), mais cela n'a pas suffi.

- Monaco réduit à neuf -

La Ligue 1 a trouvé un autre attaquant en forme avec Ben Yedder, redoutable d'efficacité contre les Strasbourgeois.

Après un premier but à Rennes (défaite 2-1) le week-end dernier, le co-meilleur buteur de la saison 2019/20 avec Kylian Mbappé a ouvert son compteur à Louis-II d'un doublé (9e, 53e) qui permet à Monaco, réduit à neuf en seconde période, d'aborder sereinement son prochain déplacement à Brest.

Les hommes de Niko Kovac sont cinquièmes de L1 à égalité de points avec Lens (6e), Saint-Etienne (4e) et Montpellier (3e).

Les Héraultais ont manqué l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire d'affilée, malgré un nouveau but d'Andy Delort (50e) de la tête à la réception d'un centre de Gaëtan Laborde. En face, il y avait Eric Dina Ebimde (8e) et Bruno Ecuele Manga (60e).

Si Montpellier peut nourrir une certaine frustration, celle de Nice sera probablement encore plus grande après son déplacement malheureux à Bordeaux.

Les Girondins ont fait honneur à leur statut de meilleure défense du championnat, mais ils ont pour cela été bien aidés par les montants de Benoît Costil qui ont repoussé des tentatives de Pierre Lees-Melou (30e), Rony Lopes (65e) et Amine Gouiri (90e).

Bordeaux "a joué, on a bien défendu, on a été solide, on a respecté le plan de jeu que l'on avait", s'est félicité l'entraîneur Jean-Louis Gasset, plus verni que son homologue du jour.

Nice peut avoir "beaucoup de regrets car on n'a pas réussi à marquer ce but malgré toutes ces occasions", a commenté Patrick Vieira, "satisfait" néanmoins du contenu offert par ses joueurs.

Les Aiglons se retrouvent à la neuvième place, un point derrière Marseille.

Résultats de la 5e journée:

vendredi

Lille - Nantes 2 - 0

samedi

Saint-Etienne - Rennes 0 - 3

Marseille - Metz 1 - 1

dimanche

Bordeaux - Nice 0 - 0

Nîmes - Lens 1 - 1

Monaco - Strasbourg 3 - 2

Dijon - Montpellier 2 - 2

Angers - Brest 3 - 2

(17h00) Lorient - Lyon

(21h00) Reims - Paris SG