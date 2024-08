Ligue 1: Lens sans trembler à Angers

Jean-Francois MONIER

Lens a débuté idéalement la saison en s'imposant 1-0 dimanche à Angers, lors de la première journée de Ligue 1, alors que le SCO, pas encore au complet, va devoir étoffer son effectif pour espérer le maintien.

C'est aussi une première réussie pour Will Still, successeur de Franck Haise, parti à Nice après plus de quatre ans à la tête des Sang et Or, et qui a gâché les retrouvailles des Angevins avec la Ligue 1, un an après l’avoir quittée par la toute petite porte.