Ligue 1: les quatre équipes de tête s'affrontent avec d'alléchants Lille-PSG et Monaco-Lens

Partager:

ALAIN JOCARD Les quatre équipes de tête s'affrontent avec d'alléchants chocs dimanche entre Lille et le Paris SG (20h45) et entre Monaco et Lens (15h00), lors de la 3e journée de Ligue 1, qui verra aussi Lyon tenter de se relancer vendredi contre Strasbourg (20h45). . Le match: un Lille - PSG à la saveur européenne Le Paris SG entraîné par Luis Enrique a beau réaliser un mercato discret malgré le départ de Kylian Mbappé, sur le terrain il a été impressionnant contre Montpellier (6-0) lors de la 2e journée, après une première victoire large au Havre (4-1). Les jeunes Bradley Barcola (trois buts) et Joao Neves (quatre passes décisives) ont déjà faim.

Mais un gros test se profile contre un autre pensionnaire de C1: le déplacement à Lille (dimanche 20h45), lui aussi vainqueur de ses deux matches et euphorique après sa qualification pour la Ligue des champions mercredi soir. Les Lillois ont perdu contre le Slavia Prague (2-1) mais ont su conserver l'avantage du barrage aller (2-0). Ils avaient précédemment éliminé rien moins que le Fenerbahçe de José Mourinho et font donc partie des équipes les plus en forme de ce début de saison. . Les joueurs: Mikautadze et Lacazette, faux départs Le recrutement par Lyon de Georges Mikautadze, en provenance de Metz où il avait flambé en deuxième partie de saison dernière (13 buts), était considéré comme l'un des gros coups du mercato. Mais à l'heure de recevoir une bonne équipe de Strasbourg, vendredi à 20h45, l'entraîneur Pierre Sage doit trouver comment bien l'associer au taulier du club Alexandre Lacazette (19 buts lors de l'exercice précédent). Pour l'instant, l'OL a encaissé deux défaites sans appel, contre Rennes (3-0) et Monaco (2-0), sans marquer le moindre but. ALAIN JOCARD Et les deux fois, le coach est resté bien sage en voulant n'aligner au début du match qu'un des deux attaquants stars. Mais une sortie sur blessure précoce de Nuamah l'a contraint à faire aussi jouer Mikautadze contre Monaco. Résultat: une disette d'occasions de but.