Ligue 1: Lille arrache le match nul contre Strasbourg (3-3) mais ne rassure pas

Dans le doute après une série de quatre défaites toutes compétitions confondues, Lille n’a pas renoué avec la victoire et a même montré des signes inquiétants en défense.

Opération portes ouvertes pour le début de la cinquième journée de Ligue 1 ! Après le carton infligé vendredi soir par Nice à Saint-Étienne, 8-0 dont six buts en quarante minutes, Lille et Strasbourg se sont quittés sur un match nul spectaculaire (3-3) avec quatre buts marqués en première période.

Moins en vue depuis quelques semaines, l’ailier kosovar s’est offert un doublé en reprenant de la tête et avec opportunisme le ballon juste après l’arrêt de Dorde Petrovic (2-0, 27e).

Comme face au Sporting Portugal mardi, en Ligue des champions, le néo-international portugais Tiago Santos a démarré sur le banc, Thomas Meunier lui a été préféré pour sécuriser et animer le côté droit. C’est du défenseur belge qu’est venue l’ouverture du score d’Edon Zhergova (15e) dès le premier quart d’heure.

Bruno Genesio, avait innové dans sa composition de départ en optant pour une défense à quatre alors que l’entraîneur lillois avait démarré toutes les rencontres depuis le début de saison avec trois défenseurs axiaux et deux pistons.

Mais avec ce système inédit, le Losc a affiché d’énormes carences défensives. La réduction du score de Strasbourg est venue d’un centre a priori sans danger de Dilane Bakwa, Lucas Chevalier a repoussé par deux fois, mais le gardien lillois, laissé seul face à trois joueurs, n’a rien pu faire sur la reprise à bout portant d’Andrey Santos (2-1, 30e).

- Passivité -

Même passivité sur l’égalisation alsacienne: sur le centre de Moreira qui s’est trop facilement joué de Meunier, Mandi et Gudmundsson ont totalement oublié Emegha qui a repris de la tête (2-2, 42e).

DENIS CHARLET

Liam Rosenior, l’entraîneur anglais de Strasbourg, qui dirige l’équipe à la plus jeune moyenne de Ligue 1 - à peine plus de 21 ans – a continué d’appuyer sur les failles de la défense nordiste, en grande difficulté pour gérer la profondeur et les coups de pied arrêtés.