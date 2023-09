Ligue 1: Lille dépassé par Reims (2-1), nouveau cinquième

Grâce à cette victoire, les Rémois doublent leurs adversaires lillois (onzièmes, huit points) et grimpent à la cinquième place (dix points), à une unité du podium, confirmant leur début de saison intéressant.

Pris dans l'engagement d'entrée de jeu, Lille a joué une partition dissonante face à Reims et s'est incliné à domicile (2-1) mardi en conclusion de la sixième journée de Ligue 1.

Dépassés dans l'engagement, perdant nombre de duels et manquant d'unité collective, les joueurs de Paulo Fonseca ont perdu leur premier match au Stade Pierre-Mauroy depuis 18 rencontres en Ligue 1. Ils y avaient remporté leur sept dernières parties en championnat.

Elle marquait aussi la différence drastique entre le jeu très vertical, permis par la projection rapide de quatre voire cinq joueurs rémois systématiquement, et celui, statique et latéral, proposé par les Dogues en première période.

- Réveil tardif -

Les joueurs de Paulo Fonseca se sont tout de même réveillés dans le sillage de l'ailier droit Edon Zhegrova, entré en jeu à la place de Yusuf Yazici, blessé (23e).

Cela ne leur a pas épargné la bronca de leur public à la mi-temps. Victime d'un choc à la tête en première période, le champion du monde 2018 Samuel Umtiti a vu sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs s'arrêter à l'entracte.

Les Lillois sont finalement parvenus à réduire le score par leur capitaine Benjamin André, d'une tête appuyée après un centre d'Ismaily (79e), récompensant un temps fort des siens.

Mais cela n'a pas suffit, malgré un dernier centre dangereux d'Ivan Cavaleiro que Jonathan David n'a pas pu reprendre (90e+4).

Le Losc s'incline à l'issue d'un match insuffisant et reste dans le milieu du tableau de Ligue 1, continuant à se chercher avec deux victoires, deux matches nuls et deux défaites, tandis que Reims reprend sa marche vers l'avant après un match nul à Brest (2-2) et une défaite face au leader, Brest (2-1).