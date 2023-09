Ligue 1: Lille se relance contre Montpellier (1-0)

A défaut d'avoir retrouvé les certitudes offensives de la saison passée, les Nordistes ont au moins été constants lors de cette rencontre et n'ont été mis en difficulté qu'en fin de match par Montpellier, qui enchaîne une deuxième défaite inquiétante après celle contre Reims la semaine dernière à domicile (3-1).

Le tout sous les applaudissements de l'entraîneur Paulo Fonseca, très critique du mercato estival de son club la veille du match. "Honnêtement je suis vraiment déçu, avait-il soupiré. Nous sommes peut-être l'unique équipe de Ligue 1 qui joue une compétition européenne avec seulement un attaquant. (...) Nous n'avons pas la capacité de nous battre avec les autres équipes, d'avoir les mêmes objectifs qu'elles", citant Monaco, Rennes, Marseille, mais aussi Reims et Strasbourg.

Après avoir râlé, l'entraîneur portugais a innové, essayant un 3-4-3 en phase offensive avec l'arrière-gauche Gabriel Gudmundsson très haut sur son flanc, et Yazici de l'autre côté.

Avec ce système, le Losc a poussé lors des vingt premières minutes, se créant plusieurs occasion par David (4e, 7e), avant de baisser un peu de rythme. Puis Alexsandro a eu l'occasion de doubler la mise de la tête, après un coup franc similaire à celui de l'ouverture du score, mais a raté sa reprise (35e).

Rémy Cabella a ensuite perdu son duel face à Lecomte en toute fin de première période, écrasant sa frappe (45e+2), et malgré une domination assez nette dans les occasions et la possession de balle (59%), il n'y avait que 1 à 0 à la mi-temps.

- "On peut faire mieux" -

Lille a encore accéléré en deuxième période (Angel Gomes, 55e ; Tiago Santos, 57e ; Ivan Cavaleiro, 64e), sans parvenir à inscrire le deuxième but qui lui aurait donné de l'air, et a même failli se faire punir en fin de match, quand Montpellier a enfin mis en difficulté Lucas Chevalier.

Le MHSC a même égalisé après un corner où la défense lilloise s'était montrée, comme trop souvent, attentiste, mais la VAR a sauvé le club nordiste du désastre en annulant le but pour une position de hors-jeu (88e).

"On est toujours sur le fil, a justement résumé Chevalier. Je suis satisfait parce que ça passe, ça prouve qu'il y a un certain état d'esprit. Mais à tête reposée, il y aura des choses à revoir. Après la claque reçue à Lorient (4-1, NDLR), la réaction était bonne, mais on peut faire mieux."

Quelques minutes auparavant, les recrues Samuel Umtiti et Nabil Bentaleb avaient disputé leurs premières minutes à domicile (86e).

Finalement, malgré des secousses en coulisses, un mécontentement lié au jeu offensif pauvre et aux manquements défensifs, et la rouste à Lorient, Lille sort en bonne position de cette première séquence éprouvante, qualification en Ligue Europa Conférence à la clé.