Ligue 1: Lille veut avancer à Sainté malgré les blessés

Partager:

DENIS CHARLET Battu par Paris juste avant la trêve internationale et affaibli par des absences, Lille doit retrouver le rythme à Saint-Étienne dès vendredi (20h45) en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, avant son premier déplacement en Ligue des champions. Sixième du championnat (six points), le Losc a bien débuté sa saison, se qualifiant aussi pour la plus prestigieuse et rémunératrice compétition européenne entre clubs. Tout l'inverse de Saint-Étienne, promu dont le compteur de points et de buts marqués est toujours bloqué à zéro, et qui occupe donc la dernière place de la Ligue 1.

Mais l'infirmerie lilloise se remplit de semaine en semaine, et cela ne s'est pas arrangé pendant la trêve internationale: en plus de Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, toujours absent depuis son malaise cardiaque en juin, et Ismaily, en rééducation à la suite de son opération à un ménisque, les milieux Ethan Mbappé, Ngal'ayel Mukau et surtout Hakon Haraldsson sont aussi blessés. Si Mbappé devrait revenir prochainement, Mukau sera écarté des terrains pendant au moins six semaines et Haraldsson deux à trois mois. L'absence de l'Islandais est particulièrement fâcheuse au vu de son bon début de saison. Les "vents contraires" qu'évoquaient Bruno Genesio soufflent désormais aussi fort qu'un ouragan. "Avoir des blessures, c'est le lot de tous les clubs qui jouent beaucoup, avec le calendrier infernal imposé par les instances internationales, je ne crois pas que ça va s'arrêter, au contraire, constate l'entraîneur. Soit on s'apitoie sur notre sort, soit on se dit que c'est un moyen de montrer qu'on est capable de surmonter tout ça, ce qu'on a réussi à faire pendant le mois d'août."

- Retour à Lille d'André Gomes - DENIS CHARLET Pour pallier les manques de l'entrejeu lillois, le club nordiste a recruté pour deux saisons André Gomes, de retour après son prêt concluant lors de la saison 2022-2023. "Après la très bonne saison qu'il avait faite avec nous, on aurait souhaité qu'il reste avec nous mais ce n'était pas possible, Everton (auquel le Portugais appartenait, NDLR) a fait des demandes auxquelles on ne pouvait pas répondre", précise même le président du club Olivier Létang. L'élégant milieu de terrain de 31 ans, sans club depuis juillet, peut-il jouer d'emblée? "J'ai manqué la présaison mais je me suis entretenu pendant l'intersaison, assure-t-il. La question se pose au niveau de l'intensité et du volume de jeu." L'ancien joueur de Benfica, Valence et Barcelone renforce en tout cas le secteur de jeu clé du 3-4-3 de Bruno Genesio. Mais il ne pourra pas disputer la première phase de la Ligue des champions, étant arrivé trop tard, et ne foulera donc pas la pelouse du Stade José-Alvalade mardi face au Sporting Club Portugal lors du premier match des Lillois en Ligue des champions, à Lisbonne. FRED TANNEAU