Ligue 1: l'OM confirme l'arrivée de De Zerbi comme entraîneur

L'Olympique de Marseille a officialisé samedi soir l'arrivée pour trois saisons de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui a promis "d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite".

"J’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L'histoire et le prestige qui entourent l'OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné" les dirigeants, a énuméré De Zerbi dans un communiqué.