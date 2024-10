Ligue 1: L'OM espère rebondir à Montpellier

"J'ai une équipe de braves garçons, qui ont souffert un peu plus que nécessaire de la défaite à Strasbourg. Maintenant, on doit gagner à nouveau", a ajouté le technicien italien.

Et puis patatras, une défaite à Strasbourg (1-0) et un sinistre match nul face à Angers (1-1) sont passés par là et les rêves marseillais ont été nettement redimensionnés.

L'OM ira donc à Montpellier avec l'idée d'en ramener trois points. Le gardien Geronimo Rulli et l'attaquant Elye Wahi, deux anciens Héraultais, pourraient y contribuer, mais c'est bien la première titularisation marseillaise d'Adrien Rabiot qui sera l'attraction de ce match à la Mosson.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il fera la différence dans cette équipe car c'est un joueur de premier plan. On doit le mettre dans les meilleures conditions, mais il sera une valeur ajoutée pour l'OM, comme le sont Pierre-Emile Hojbjerg ou Mason Greenwood", a expliqué De Zerbi vendredi.

- rallumer l'enthousiasme -

Toujours privé de Quentin Merlin mais avec un effectif désormais assez riche au milieu et en attaque, le technicien italien s'est par ailleurs dit satisfait du travail effectué pendant la trêve internationale et espère voir son équipe progresser et rebondir par le jeu.

"On a eu dix bonnes journées de travail. Les joueurs sont énervés et déçus par les deux derniers résultats et ils savent qu'on a un match important à jouer. On a besoin d'une victoire et d'un bon match, avec de la personnalité et du jeu", a-t-il dit.

"On doit progresser dans le jeu, dans les performances individuelles mais aussi dans la mentalité. On ne peut pas dire que les joueurs ne combattent pas, mais on a alterné les matches joués avec un grand coeur et ceux où l'approche n'a pas été parfaite. Mais ça évolue en parallèle avec le jeu. On doit encore construire l'équipe au plan tactique, je ne suis pas encore satisfait. On doit progresser sur tout", a expliqué l'exigeant De Zerbi.

L'attaquant anglais Jonathan Rowe, qui pourrait être titularisé pour la première fois cette saison dimanche, a de son côté assuré que les joueurs avaient laissé derrière eux ces deux derniers matches ratés.

"La saison est longue, il reste beaucoup de matches et c'est normal qu'il y ait des sautes de performance et des déceptions. Il faut juste les minimiser et je peux vous garantir qu'on travaille dur pour corriger ça", a-t-il assuré vendredi.

"On sait aussi qu'il y a un gros match qui arrive ensuite (la réception du PSG dans une semaine, ndlr) et qu'il signifie beaucoup pour le club et les fans. Mais on doit se concentrer sur le présent, match par match", a-t-il ajouté, ensuite rejoint par son coach.

"On espère la victoire, parce que ça rallume l'enthousiasme. Si on fait un match de qualité, une victoire peut nous aider à préparer la semaine du PSG comme il faut", a ainsi estimé De Zerbi.