La joie du milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar, après avoir marqué le 2e but face à Lens à domicile, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 30 octobre 2021 au Groupama StadiumJEAN-PHILIPPE KSIAZEK

L'Olympique Lyonnais a bien réagi après sa défaite à Nice en s'imposant à domicile face à Lens (2-1), samedi soir en match décalé de la 12e journée de Ligue 1.

Comme contre les Aiglons, les coéquipiers de Paqueta menaient 2 à 0 après des buts de Toko Ekambi sur penalty (25e) et Houssem Aouar (41e), puis les Lensois ont réduit la marque par Arnaud Kalimuendo (61e). Les Sang et Or restent deuxièmes, mais désormais avec seulement deux points d'avance sur l'OL, provisoirement 5e.