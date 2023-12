Ligue 1: Lyon poursuit son rétablissement à Monaco grâce à Lopes et Jeffinho

Après sa victoire contre Toulouse (3-0) la semaine dernière, Lyon a poursuivi son redressement avec une victoire arrachée sur un contre en fin de match à Monaco (1-0), vendredi lors de 16e journée de Ligue 1.

Si, avec 13 points, Lyon n'est provisoirement plus relégable, puisque 16e et barragiste, en attendant les matches de Lorient (17e) contre Strasbourg et Clermont (18e) à Marseille, le club rhodanien le doit à la qualité de son gardien Anthony Lopes, auteur d'une rencontre de haut niveau à Louis II, ainsi qu'au coaching inspiré de son nouvel entraîneur Pierre Sage, dont les trois derniers entrants sont partie prenante sur le but de la victoire.