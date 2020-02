Ligue 1: Lyon se réveille, Nice tenu en échec

Lyon, qui s'est imposé (2-0) à Metz, a renoué avec la victoire en Ligue 1 après quatre revers d'affilée, vendredi en ouverture de la 26e journée qui a également vu Nice tenu en échec à domicile face à Brest (2-2).

Grâce à un pénalty tiré par Dembele juste avant la mi-temps (45+8e), puis à un but d'Houssem Aouar en toute fin de rencontre (90+4e), Lyon, qui restait sur deux nuls et deux défaites en championnat, remonte à la 6e place du classement(37 points) avant les gros matches du week-end.

Les Rhodaniens engrangent ainsi un peu de confiance à cinq jours de la réception de la Juventus Turin mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

De son côté, Nice a concédé le match nul (2-2) à domicile à Brest, après avoir mené 2 à 0.

A l'ouverture du score d'Adam Ounas (23e) et au deuxième but de Kasper Dolberg (33e), les Bretons ont répliqué juste avant la pause grâce à Samuel Grandsir, lequel provoquait après la reprise un but de Dante contre son camp.

Les Niçois se classent provisoirement neuvièmes (37 pts, autant que Lyon 6e) alors qu'ils auraient pu s'arrimer aux prétendants aux places européennes.

La 26e journée se poursuit samedi avec Marseille-Nantes (17H30). Lille reçoit Toulouse et Monaco se rend à Dijon.

Dimanche, le troisième, Rennes, reçoit Nîmes, avant l'épilogue de la journée au Parc des Princes entre le Paris SG et Bordeaux.

Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Brest 2 - 2

Metz - Lyon 0 - 2

samedi

(17h30) Marseille - Nantes

(20h00) Angers - Montpellier

Strasbourg - Amiens

Dijon - Monaco

Lille - Toulouse

dimanche

(15h00) Saint-Etienne - Reims

(17h00) Rennes - Nîmes

(21h00) Paris SG - Bordeaux

