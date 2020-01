Ligue 1: Marseille conforte sa 2e place en coiffant Rennes

L'Olympique de Marseille, solide dauphin du Paris SG, a pris de l'élan vendredi pour sa seconde partie de saison, en battant sur le fil (1-0) le surprenant 3e, Rennes, en ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue 1.

Marseille, qui a engrangé 25 points sur les 27 possibles lors des 9 dernières journées, poursuit sa série de matches sans défaite, et met fin à celle de cinq victoires de Rennes, relégué à 8 points du 2e mais avec un match en retard à jouer mercredi à Nîmes.

"Pour nous, c'est un très bon résultat", s'est félicité l'entraîneur de Marseille, Andre Villas-Boas. "On est dans une position de contrôle, il faut continuer comme ça", a-t-il ajouté en saluant "le courage et l'agressivité" montrée par son équipe cette saison.

Le choc entre les deux équipes en forme du moment a tenu toutes ses promesses en matière de spectacle, avec des duels âpres et une série d'occasions de part et d'autre, devant les près de 30.000 spectateurs -- dont plusieurs centaines de Marseillais très bruyants -- d'un Roazhon Park comble.

"Ca a été un gros combat, avec beaucoup d'intensité", a commenté l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, qui a cependant regretté que ses joueurs n'aient pas réussi, comme la semaine dernière face à Amiens en coupe de France, à concrétiser leurs occasions.

Les deux équipes y ont cependant laissé quelques plumes, puisque Marseille comptera trois joueurs suspendus (Sarr, Kamara et Payet) contre Angers dans deux semaines, et Rennes a vu sortir sa pépite Eduardo Camavinga boitillant après deux chocs.

Le match a commencé sur un rythme élevé, mais relativement équilibré. Côté marseillais, une frappe d'Alvaro Gonzales après un corner tiré par Dimitri Payet a rebondi sur le poteau (27e). Côté rennais, c'est une frappe de Benjamin Bourigeaud, servi par une longue transversale de Romain Del Castillo, qui a buté sur un Steve Mandanda, peu sollicité mais efficace pour son retour après sa blessure de la mi-décembre (42e).

Mais même si les Marseillais se montraient plus constructifs, tandis que les Bretons recourraient rapidement à de longues passes en avant que Mbaye Niang n'arrivait pas à exploiter, c'est sur un score nul que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, dans une ambiance tendue.

Dès retour des vestiaires, Benedetto, seul dans la surface, manquait sa tête (45e).

- Strootman entre et marque -

Peu à peu, les Rennais faisaient preuve de plus de maîtrise. "On a clairement pris l'ascendant en 2e mi-temps avec plus de mouvement dans la profondeur, plus d'intensité, plus de pressing, plus de qualité individuelle dans la récupération", a expliqué Stéphan.

Mais ils ont buté plusieurs fois sur Mandanda, auteur d'une sortie gagnante pour contrer Raphinha lancé à pleine vitesse (72e). Et une frappe de Raphinha est passée juste à côté du cadre (66e).

Ce sont finalement les Marseillais qui ont pris le dessus à la 84e: Mendy repoussait un coup franc tiré par Payet, mais Kevin Strootman, à peine entré en jeu, envoyait le ballon dans les filets.

Il était temps, a reconnu Villas-Boas: "Félicitations à Rennes, ils ont très bien joué la 2e mi-temps, dans le contrôle du ballon, avec une très grande agressivité (...). Peut-être qu'un nul aurait été approprié pour un match comme ça".

Mais après une reprise poussive la semaine dernière en Coupe de France contre les amateurs de Trélissac qui n'ont cédé qu'aux tirs au but, cette victoire, même dans la douleur, donne un peu de souffle à l'OM avant ses déplacements à venir à Bordeaux (22e j.), Saint-Étienne (23e j.), Lille (25e j.)...

Au vu de leurs efforts, les Bretons qui avaient arraché le nul (1-1) au Vélodrome lors de la phase aller peuvent nourrir des regrets. "On a montré que sur une mi-temps, on était capables de vraiment mettre à mal le 2e du championnat", c'est cependant réjoui Stéphan. Pas si mal pour le club au 9e budget du championnat, qui pointait à la 12e place il y a un mois et demi.