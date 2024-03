Ligue 1: Mbappé, un terne dernier classique

Partager:

L'attaquant et capitaine du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a réalisé un match banal et sans fulgurance pour son dernier classique contre l'OM (2-0), remplacé et sorti sous les sifflets du Vélodrome en seconde période, mais il restera invaincu contre les Marseillais sous le maillot parisien. Un Mbappé des grands soirs était attendu à Marseille dimanche soir mais le Bondynois a été plus ordinaire que prévu, hormis quelques accélérations qui n'ont pas donné grand chose.

Titularisé par Luis Enrique à trois jours de la demi-finale de Coupe de France contre Rennes, la star française a été sortie à l'heure de jeu (65e), sous les copieux sifflets des 66.000 spectateurs. Visiblement déçu au vu de sa moue à l'annonce du changement, il est rentré directement aux vestiaires, accompagné de son acolyte Ousmane Dembélé, également sorti après avoir raté plusieurs occasions. "Le classique, c'est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je ne vais pas me cacher", avait pourtant lancé le N.7 dimanche au micro de Téléfoot, voulant marquer encore plus de son empreinte les classiques.

Mais avec neuf buts, il restera à deux longueurs de Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur parisien contre l'OM (11). - Aucun tir - Très détendu à quelques minutes du coup d'envoi, Mbappé, qui a annoncé à sa direction son départ du club à la fin de la saison, a été aperçu en train de siffloter et de marcher tranquillement dans les couloirs.