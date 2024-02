Ligue 1: Même contre Metz, l'OM n'y arrive pas

Partager:

L'OM ne s'en sort décidément pas: même contre Metz, une équipe qui évolue dans les profondeurs du classement, Marseille n'est pas parvenu à s'imposer vendredi (1-1) et l'ambiance de crise s'alourdit autour de l'équipe de Gennaro Gattuso. Evacuons rapidement les points positifs, il y en a peu. Alors qu'ils ont joué à 10 contre 11 pendant une heure, les Marseillais ont été moins mauvais que ces dernières semaines et ils ont inscrit un joli but qui porte la marque de deux recrues hivernales, le passeur Quentin Merlin et le buteur Faris Moumbagna.

Mais cela ne peut évidemment pas suffire alors que Metz (16e) restait sur une série de sept défaites d'affilée en L1 et est donc venu au Vélodrome prendre un point attendu depuis des semaines. Les points abandonnés vendredi manqueront forcément à la fin car l'OM (7e) ne gagne plus et n'avance plus. Il reste en L1 sur quatre matches nuls et une défaite et sa seule victoire de 2024 a eu lieu en Coupe contre Thionville, un club de N3. A grands coups de réunions, l'OM a pourtant beaucoup parlé cette semaine, espérant trouver dans ces séances de thérapie de groupe de quoi construire la mentalité qui manque à cet effectif, selon le diagnostic de Gattuso et du président Pablo Longoria.

- manque de confiance - Mais la traduction des paroles en actes n'a pas été très probante et tout s'est fini sous les sifflets du Vélodrome, avec les responsables des groupes de supporters qui ont monté le volume des mégaphones pour dire toute leur colère après le coup de sifflet final. Le risque de crise ouverte est désormais prégnant et le week-end s'annonce tendu à Marseille, avant un déplacement à Hambourg en milieu de semaine pour y affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.