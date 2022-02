L1: Monaco au ralenti, Saint-Etienne pied au plancher, Bordeaux lanterne rouge

Sans souffle, l'AS Monaco a buté sur le mal classé Lorient (0-0) dimanche et laisser filer le 4e Strasbourg, efficace à Angers (1-0), dans une Ligue 1 à laquelle s'accroche Saint-Etienne, qui a abandonné la dernière place à Bordeaux.

- Monaco sans idée -

Les Monégasques ont calé à Louis-II, une semaine après avoir coulé l'OL (2-0). Ce coup d'arrêt maintient l'équipe de Philippe Clement à la 6e place, entre Rennes (5e) et Lyon (7e), avec le même nombre de points.

Un bond au classement était pourtant à portée de tir face à des Lorientais venus en Principauté avec, dans leurs bagages, un solde négatif de sept défaites consécutives à l'extérieur en Championnat.

Trop prévisible, trop lente, l'AS Monaco a rendu une copie décevante et frustrante. Cela permet à Nice de conserver cinq points d'avance, malgré son revers 2-0 à Lyon la veille.

"Le classement ? C'est toujours pareil ! On doit rester concentré sur nous mêmes. Et faire à chaque fois le maximum pour gagner", a commenté l'entraîneur belge Philippe Clement, nommé début janvier.

Pire équipe de la saison à l'extérieur avant ce déplacement, Lorient a fait le dos rond et bonifié sa victoire contre Lens (2-0) la semaine dernière.

"On a plié, mais on n'a pas rompu", s'est réjoui le coach Christophe Pélissier. "On est lancé dans notre opération maintien".

- Saint-Etienne, la vie en vert -

Le maintien redevient un rêve atteignable pour Saint-Etienne, renversant à Clermont (2-1) et crédité de trois succès consécutifs.

Les Verts, menés 1-0 à la pause, sortent de la zone rouge en grimpant à la 18e place, celle de barragiste, avec 21 points, soit un de plus que Metz (19e, 20 pts), hôte de Marseille dans la soirée, et que Bordeaux (20e, 20 pts), encore battu dimanche.

Ils n'avaient plus quitté les deux dernières places de Ligue 1 depuis la défaite 2-0 subie à Montpellier, le 12 septembre 2021, lors de la 5e journée.

"Mon équipe ne connaît pas le renoncement. Les joueurs se sont admirablement comportés et notamment à la fin alors que nous n'avions pas la maîtrise en seconde période. Il faut encore rester vigilant avec quatorze matches à joue", a relevé Pascal Dupraz, arrivé dans le Forez en décembre après la mise à l'écart de Claude Puel.

Durant la seconde quinzaine de février, son équipe aura un calendrier relevé avec la réception de Strasbourg et un déplacement chez le leader Paris Saint-Germain.

Le bonheur des Stéphanois fait le malheur des Bordelais, battus 3-2 dimanche à Lens (8e) après une entame de match catastrophique, où ils ont encaissé trois buts en moins de trente minutes.

Il s'agit de la quatrième défaite en cinq matches de Ligue 1 disputés en 2022 pour les Girondins, sans entraîneur depuis la mise à pied de Vladimir Petkovic, remplacé dimanche par l'intérimaire Jaroslav Plasil, ancien milieu et capitaine de l'équipe.

Le carton du dimanche a été administré par Brest contre Troyes (5-1), le seizième.

Le capitaine troyen Adil Rami a réduit l'écart juste avant la pause (45e, 1-2), mais il est tombé sur deux adversaires en plus grande forme encore: l'attaquant uruguayen Martin Satriano, prêté cet hiver par l'Inter Milan, s'est offert un doublé en première période, avant que Franck Honorat ne l'imite en seconde.

- Strasbourg colle Nice -

Dans le haut de tableau, Strasbourg fait partie des gagnants du week-end. La victoire 1-0 à Angers propulse l'équipe de Julien Stéphan à un point seulement derrière le troisième Nice.

Les Alsaciens ont fait la course en tête après une superbe reprise de volée signée Kevin Gameiro (11e), le cinquième but en quatre matches de championnat consécutifs pour l'ancien attaquant du PSG, de Séville, de l'Atlético Madrid ou encore Valence.

Dimanche après-midi, Nantes a empoché une courte victoire 1-0 contre Reims, dont le défenseur central et capitaine Yunis Abdelhamid a été exclu dès le premier quart d'heure pour une intervention trop brutale contre Fabio. La faute sifflée a accouché d'un coup franc que Moses Simon (17e) a transformé directement.

Les Canaris sont neuvièmes, à égalité de points avec le 10e Lille et avec une unité de moins que Lens, huitième.