Ligue 1: Monaco butte sur Lorient, où Benjamin Mendy a retrouvé les terrains

- Monaco friable dans la profondeur -

Le leader monégasque s'est fait cueillir à froid par Lorient, qui avait bien identifié ses faiblesses dans la profondeur, un secteur où les hommes de Régis Le Bris ont régulièrement tenté de jouer en contre-attaque.

En deux passes, Lorient s'est immédiatement projeté vers l'avant pour trouver Aiyegun Tosin grâce à une jolie passe d'Eli Junior Kroupi. Pour sa première titularisation, l'attaquant a pris de vitesse Singo et trompé Philipp Kohn pour ouvrir le score (2e), marquant le but le plus rapide de la saison d'après le statisticien Opta, en 1 min et 33 secondes.