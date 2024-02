Ligue 1: Monaco, décevant, incapable de battre Le Havre

Après deux défaites consécutives au Stade Louis-II, contre Lyon (0-1) et Reims (1-3), les joueurs d'Adi Hütter n'ont encore une fois pas été capables de renverser la tendance actuelle, qui devient inquiétante pour l'équipe de la Principauté, désormais à 12 points du leader, le Paris Saint-Germain.

Sans inspiration, les Monégasques ont été trop scolaires pour venir à bout d'un promu havrais solide et défensif. Avec 24 points, Luka Elsner et Le Havre poursuivent avec intelligence leur opération "maintien".

Sous les yeux du Prince Albert et du président milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, présents côte-à-côte dans la loge princière pour rendre un ultime hommage à Jean Petit, ex-capitaine, entraîneur et dirigeant emblématique du club durant 40 ans disparu le 23 janvier dernier, Monaco a donc déçu.

D'ailleurs les hommes de Hütter n'ont cadré qu'une seule frappe avant la pause, par l'intermédiaire de Maghnes Akliouche. Mais Arthur Desmas, le gardien normand, s'est alors parfaitement interposé (18e).

Le gardien havrais a encore été vigilant juste avant, puis, juste après la pause. D'abord, il a réalisé une bonne sortie dans les pied de Wissam Ben Yedder (44e), avant de repousser une reprise à bout portant de Thilo Kehrer sur un corner (52e).

Mais Monaco n'a jamais relâché la pression. Aleksandr Golovin a récupéré haut et vite, servi Akliouche qui a mis sur orbite Ben Yedder. L'avant-centre a été chirurgical pour ouvrir la marque et inscrire son 11e but en L1 cette saison (1-0, 63e).