Ligue 1: Monaco, gagner pour ne pas tout perdre

Une défaite à Lyon (3-2) après six victoires et deux nuls remettra-t-elle tout en cause? Monaco, deuxième de Ligue 1, qui veut tenir Brest et Lille à distance, est sous pression pour recevoir samedi Clermont, en mode "survie dans l'élite".

"Cette naïveté, on en parle tout le temps entre nous, précise Embolo. Ces erreurs arrivent. Mais elles font plus mal comme ça, en fin de match. Mais Monaco n'est pas une équipe qui calcule. Moi, attaquant, j'ai envie d'aller chercher le 3-2 quand on est à égalité. Un défenseur voudra fermer. Il faut trouver le juste équilibre."

"Lorsqu'on gagne à Lens (3-2, but de Minamino à la 90e+2, ndlr), tout le monde est content, lance-t-il. On vient aussi de prendre neuf points en quatre matches, après avoir battu Rennes, Brest et Lille. Si on me l'avait dit avant, j'aurais signé toute de suite! Après on joue toujours pour gagner, même si parfois, on pourra se contenter d'un nul."

- Zakaria après Golovin -

La défaite à Lyon marque un coup d'arrêt dans la course à la C1. Mais si Hütter a détesté la première période, où Monaco a été "trop passif, fait des erreurs faciles et a eu du mal à construire", il a apprécié la suite, après ses trois changements à la pause, et la réaction de ses hommes.