Ligue 1: Nice et Monaco dos à dos, Nantes étincelant à Angers

Les rivaux Nice et Monaco se sont neutralisés (2-2), dimanche lors d'une 6e journée de Ligue 1 marquée par le réveil de Nantes à Angers (4-1), en attendant les premiers pas à domicile de Lionel Messi comme Parisien, contre Lyon (20h45).

- Les regrets pour Nice -

Invaincus depuis le début de la saison (avec un match en moins), les Aiglons ont raté l'occasion de voler plus haut: le nul --disputé à huis clos suite aux incidents du match contre l'OM-- concédé contre l'ASM les a privés du podium.

Les Niçois (4e, 10 pts) ont eu une balle de match, mais Amine Gouiri a envoyé son penalty à côté (82).

De quoi laisser quelques regrets aux coéquipiers d'Andy Delort, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Les Monégasques, eux, se rassurent, après un début de saison difficile, notamment leur attaquant Wissam Ben Yedder, qui a enfin débloqué son compteur de buts en Championnat.

- Le derby pour Nantes -

Battu lors des trois dernières journées, Nantes s'est repris sur le terrain de son voisin Angers. Le réveil a sonné fort, avec deux buts inscrits dans les six premières minutes.

Randal Kolo Muani et Ludovic Blas ont donné à cette victoire des airs de festival offensif. Le FCN (7 pts) quitte les bas-fonds du classement.

Invaincu jusque-là, le SCO, 3e (11 pts) avant le week-end, risque de perdre sa place sur le podium, si Marseille (5e, 10 pts) ne perd pas contre Rennes (17h00).

Clermont a failli connaître son premier revers de la saison, comme les Angevins. En effet, Brest a ouvert le score (52) deux minutes après le carton rouge de Johan Gastien.

Mais, réduits à 10 contre 11, les Auvergnats ont égalisé par Elbasan Rashani (65). Ce point leur permet de prendre provisoirement la 6e place (9 pts).

Montpellier a réussi le même tour de force à Troyes (1-1), Téji Savanier inscrivant le but du 1-1 (87e) alors que son équipe était réduite à 10.

Les Héraultais (8e, 8 pts) se maintiennent dans la première moitié du classement.

Reims et Lorient se sont quittés dos à dos (0-0).

- Lens-Lille: la suite lundi -

Le derby du Nord entre Lens et Lille, remporté sur le terrain par les Sang et Or (1-0), se poursuit du côté des instances.

La Ligue (LFP) a annoncé dimanche matin que la commission de discipline allait se réunir lundi, après les violences à la mi-temps entre supporters des deux équipes, qui ont retardé le début de la seconde période de trente minutes.

Celle-ci peut placer le dossier en instruction, et décider des mesures conservatoires, comme la fermeture (totale ou partielle) du stade Bollaert-Delelis.