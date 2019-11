Ligue 1: Nice pour confirmer contre Bordeaux, choc "olympique" à Marseille

Nice, seulement treizième au classement malgré les subsides d'Ineos, tentera de confirmer sa légère embellie vendredi à domicile contre Bordeaux, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 marquée par un choc OM-OL dimanche au Vélodrome.

Le rachat du "Gym" par le groupe pétrochimique Ineos, propriété du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, tarde à faire son effet. Le club azuréen n'a pas enchaîné deux succès de suite depuis ses débuts parfaits en août.

Pire, les Aiglons ont connu une traversée du désert entre septembre et octobre, avec cinq défaites en six matches et un nul toutes compétitions confondues, dont une élimination dès les 16es de finale de la Coupe de la Ligue au Mans (3-2), pensionnaire de Ligue 1.

Mais ils ont sorti la tête de l'eau le weekend dernier à l'Allianz Riviera en disposant du Stade de Reims (2-0), l'une des trois équipes, avec Rennes et Dijon, à avoir fait chuter le Paris Saint-Germain.

Contre Bordeaux, l'entraîneur Patrick Vieira récupérera de l'infirmerie l'attaquant algérien Adam Ounas et le défenseur Stanley Nsoki, deux de ses principales recrues estivales avec le buteur danois Kasper Dolberg. Mais il devra composer avec l'absence d'Alexis Claude-Maurice (mollet).

L'entraîneur portugais de Bordeaux, Paulo Sousa, doit lui faire avec les forfaits du milieu Yacine Adli (adducteur) et du défenseur brésilien Pablo (biceps fémoral). Sixième au classement, avec seulement deux points de plus que Nice (18 contre 16), les Girondins ne doivent pas perdre, sous peine de dévisser dans ce championnat très serré, sauf au sommet du classement où le PSG compte sept points d'avance sur son étonnant dauphin Angers.

Le club de la capitale, qui a validé mercredi son billet pour les huitièmes de finale de la C1 en battant Bruges (1-0), tentera samedi à Brest de mettre derrière lui sa défaite subie à Dijon (2-1), ex-lanterne rouge.

Dimanche en clôture, l'entraîneur de Lyon Rudi Garcia effectuera son retour à Marseille, son ancien club, pour un duel "olympique" qui s'annonce bouillant.

Programme de la 13e journée de Ligue 1 vendredi, samedi et dimanche:

Vendredi 8 novembre

(20h45) Nice - Bordeaux

Samedi 9 novembre

(17h30) Brest - Paris SG

(20h00) Reims - Angers

Monaco - Dijon

Strasbourg - Nîmes

Lille - Metz

Dimanche 10 novembre

(15h00) Rennes - Amiens

(17h00) Nantes - Saint-Etienne

Montpellier - Toulouse

(21h00) Marseille - Lyon